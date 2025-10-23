День сельского старосты отметили в Серпухове

Глава городского округа Алексей Шимко и председатель Совета депутатов Михаил Шульга поздравили старост с праздником. Они вручили новоизбранным кандидатам удостоверения и благодарственные письма тем, кто не первый год трудится на благо малых населенных пунктов.

К поздравлениям присоединились муниципальные депутаты Николай Пушкин, Андрей Тихонов и Федор Чудинов. Они отметили, что сельские старосты — голос народа. Они знают проблемы малых населенных пунктов и помогают их решать.

Глава городского округа Алексей Шимко ответил на вопросы старост, в том числе про ремонт дорог, тротуаров, домов культуры и установку ИНД.

«Все обращения взял на личный контроль», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.