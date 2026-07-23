День села Казанское отметили в Павлово-Посадском округе

21 августа в Павлово-Посадском городском округе состоялся престольный праздник села Казанское, где жители отметили день рождения родного края. Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов поздравил земляков и вручил Благодарность Московской областной Думы активному жителю Александру Чеботареву за добровольческую деятельность и помощь участникам специальной военной операции.

Село Казанское, первое упоминание о котором относится к XVI веку, расположено на реке Вохна. В 1863 году на средства купцов Филиппа и Якова Рудаковых при участии местных жителей была построена церковь Казанской иконы Божией Матери. В 1887 году в селе открылась школа, где обучались 197 учеников при четырех учителях, а в 1899 году Юлия Савельева основала библиотеку, которую посещали жители окрестных деревень.

В XIX веке в Казанском работали шелковые и полушелковые фабрики, производившие золотую и серебряную парчу. В 1850 году Марк Вшивкин построил фабрику и химический завод по выпуску квасцов и купоросов. В 1930 году был создан колхоз «Бедняк», объединивший 132 хозяйства. Близ села обнаружены курганы славян-вятичей, раскопанные археологами А. П. Богдановым в 1880-х годах и В. Д. Калитиным в 1915 году.

В годы Великой Отечественной войны многие жители села ушли на фронт, часть из них не вернулась. В центре Казанского установлен памятник погибшим землякам, у которого ежегодно проходят митинги и возложение цветов. Сергей Балашов поблагодарил артистов, создававших праздничную атмосферу, и пожелал жителям дальнейшего развития села, новых домов и семейного благополучия.