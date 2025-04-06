День сдачи норм ГТО прошел в Химках

Тематическое семейное мероприятие организовали в физкультурно-оздоровительном центре «Юбилейный» в Химках. Дети и их родители смогли сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне».

Для участников мероприятия состоялась также образовательная лекция. Ее посвятили Дню единения народов Белоруссии и России.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как спорт объединяет поколения. Когда дети и родители вместе сдают нормативы ГТО, когда мы вспоминаем общие исторические вехи с братской Республикой Беларусь — это и есть тот фундамент, на котором строится настоящее патриотическое воспитание», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Кроме того, с активистами провели беседу о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, которые действуют в Химках.

«Поддержка и внимание к нашим военным, проявление солидарности и заботы — это обязанность каждого из нас. От этого зависит не только наше будущее, но и будущее наших детей», — добавил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Кроме того, м униципальный депутат Глеб Демченко отметил, что подобные патриотические и семейные мероприятия проходят в Химках регулярно.