День самоуправления провели в семейном центре в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Центре помощи семье и детям «Лобненский» состоялся день самоуправления, организованный при поддержке волонтеров благотворительного фонда «Религия добра». Мероприятие направлено на обучение детей из Лобни основам самостоятельной жизни и финансового планирования.

Сначала воспитанникам рассказали о том, что значит быть взрослым: какие задачи необходимо решать, как зарабатывать и планировать бюджет. Затем ребята разделились на две команды, каждая из которых получила по 2,5 тысячи рублей для закупки продуктов.

Дети самостоятельно выбрали блюда, которые хотели приготовить, и отправились в магазин. В итоге они приготовили вкусный обед, включающий суп-лапшу, салат «Цезарь» и запеченную курицу с картошкой под присмотром волонтеров.

Такой опыт помог детям не только научиться принимать решения, но и развить навыки командной работы.

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