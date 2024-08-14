День самоуправления провели в семейном центре в Лобне
В Центре помощи семье и детям «Лобненский» состоялся день самоуправления, организованный при поддержке волонтеров благотворительного фонда «Религия добра». Мероприятие направлено на обучение детей из Лобни основам самостоятельной жизни и финансового планирования.
Сначала воспитанникам рассказали о том, что значит быть взрослым: какие задачи необходимо решать, как зарабатывать и планировать бюджет. Затем ребята разделились на две команды, каждая из которых получила по 2,5 тысячи рублей для закупки продуктов.
Дети самостоятельно выбрали блюда, которые хотели приготовить, и отправились в магазин. В итоге они приготовили вкусный обед, включающий суп-лапшу, салат «Цезарь» и запеченную курицу с картошкой под присмотром волонтеров.
Такой опыт помог детям не только научиться принимать решения, но и развить навыки командной работы.
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