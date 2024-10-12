День самоуправления провели для учеников гимназии № 4 в Можайске

В Можайской гимназии № 4 прошел необычный День учителя, который запомнится как ученикам, так и педагогам. В этот день руководство школой временно перешло от администрации и учителей к старшеклассникам, которые с энтузиазмом взялись за новый опыт.

В этот день юные педагоги показали свое мастерство в самых разных предметах: от информатики и математики до истории и химии. Они также провели занятия по оказанию первой помощи и разгадке природных явлений.

Старшеклассник Иван всегда увлекался историей и окружающим миром. Когда появилась возможность провести занятия у пятиклассников, он решил воплотить свои мечты в жизнь. Юноша подготовил тщательно продуманный урок в этническом костюме, который подчеркнул тему занятия и вызвал живой интерес у учеников.

«Совет старшеклассников принимает бразды правления в этот день на себя. Поэтому сейчас я разжалованный директор, переведенный в обычные ученики. В любой другой день мы ходим на уроки и смотрим, как их проводят наши ученики», — отметила директор гимназии Ольга Романенкова.

Учителя также удивили всех, оказавшись в новой роли: они показали пример поведения, которого хотели бы видеть у молодого поколения. Ученики не шумели и всегда поднимали руку перед тем, как задать вопрос педагогу.

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