День самоуправления прошел в МФЦ в Подольске

День самоуправления впервые провели в Многофункциональном центре на улице Кирова в Подольске. Ответственную роль директора взяла на себя ученица восьмого класса школы № 12 Ульяна Суворова.

Ульяна Суворова приступила к своим новым обязанностям незамедлительно. Экскурсия началась с колл‑центра, где специалисты отвечают на вопросы клиентов по телефону. Затем школьница ознакомилась с работой отдела обработки документов. Сотрудники тщательно проверяют заявления на ошибки. Далее девочке показали окошки приема. Но самое интересное место — специальная кабина для оформления загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет.

«Впечатления, конечно, положительные, столько узнать про МФЦ, я не думала, что здесь настолько все серьезно, что очень много людей здесь работают», — поделилась Ульяна Суворова.

День получения паспорта приближается, и юная подольчанка уже точно знает, куда обращаться за оформлением документа.

«В этом МФЦ можно и сфотографироваться на паспорт, и подать заявление, и собственно, получить этот паспорт. Я думаю, что без затруднения у меня получится сделать паспорт, потому что очень много сотрудников, которые помогут мне в этом», — сказала Ульяна Суворова.

Школьницу пригласили пройти практику в МФЦ в следующем году.