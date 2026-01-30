День самоуправления прошел в Луховицком техникуме

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме отметили День российского студенчества, организовав День самоуправления. В этот день студенты не только получили возможность почувствовать себя в роли руководства и преподавательского состава, но и стали активными участниками профессиональных проб, а также получили опыт на конференции «Профессионалитет».

Ключевой частью праздника стало полное погружение студентов в административную и образовательную деятельность техникума. На один день учащиеся заняли места руководителей, преподавателей, а также управленческого и технического персонала, взяв на себя ответственность за решение рабочих и организационных вопросов. По словам директора техникума Вячеслава Смирнова, это позволило студентам не только проявить лидерские качества, но и лучше понять специфику работы всего коллектива.

«Сами замещают педагогов, весь административный и управленческий персонал. Также они находятся в общежитии, где тоже распределены по ролям, выполняют всю нашу работу», — отметил Вячеслав Смирнов.

Параллельно с Днем самоуправления в техникуме прошла конференция «Профессионалитет», собравшая гостей из Краснопоймовской школы. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение студентов года, показавших выдающиеся успехи в освоении профессии и активную жизненную позицию.