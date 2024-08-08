День рождения живописца Васнецова отметили в «Арт-гостиной» в Химках

Каждая работа Васнецова глубоко патриотична. Художник с особой чуткостью относился к русской старине, именно поэтому посвятил многие годы изучению древнерусской архитектуры и быта. Результатом стали его полотна и графические реконструкции облика Москвы XVI–XVII веков. Коллекция Химкинской галереи имени Горшина хранит три подлинные картины мастера. Здесь каждый желающий может проникнуться к творчеству Апполинария Васнецова.

«Творчество Васнецова — это гимн красоте русской природы, это окно в многовековую историю нашей страны. В его картинах, как и в работах его знаменитого брата Виктора, оживает былина, раскрывается душа русского человека. Аполлинарий Михайлович был настоящим патриотом, глубоко изучавшим русскую старину и воплощавшим свои знания в потрясающих полотнах», — отметила Инна Монастырская.

Участники «Арт-гостиной» смогли не только посмотреть на картины Васнецова, но и познакомиться с его биографией.

«Давайте помнить и чтить своих героев, гордиться их наследием и передавать эту любовь к Родине будущим поколениям. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“, в рамках которого прошло мероприятие, направлен на укрепление связи между жителями разных возрастов через знакомство с историей, культурой и традициями России. Знание истории своей страны, ее великих деятелей — это важнейший фактор формирования гражданственности и патриотизма и основа для успешного будущего. Подобные инициативы играют важную роль в деле сохранения культурного наследия и воспитания любви к Родине у молодых людей», — рассказала Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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