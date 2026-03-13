День рождения военно-исторического общества отметили в Химках

В школе № 29 городского округа Химки прошел открытый урок, посвященный Российскому военно-историческому обществу. Участники встретились, чтобы вспомнить первый съезд организации, который состоялся в марте 2013 года.

Ученики, родители, учителя и приглашенные гости собрались для разговора о сохранении национального наследия. Общество возродили по указу президента России в декабре 2012 года. Оно продолжает дело Императорского Русского военно-исторического общества. На учредительном съезде 14 марта 2013 года председателем избрали Владимира Мединского.

«Мы провели диалог о том, кто мы и откуда, — отметила депутат Наталья Каныгина. — В Химках историческое просвещение находится на высоком уровне. Краеведы по крупицам собирают историю родного города и открывают удивительные факты о героическом прошлом».

Собравшимся рассказали о деятельности общества. Организация изучает военную историю России, возводит памятники, проводит поисковые экспедиции и защищает культурные реликвии.

«Сегодня недружественные страны пытаются переписать историю и принизить роль России, — подчеркнула депутат Ирина Спирина. — Сохранять правду — наш моральный щит. Мы обязаны передать память о подвигах предков детям без искажений».