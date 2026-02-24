День рождения скульптора Гавриила Шульца отметили в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок вспомнили выдающегося советского скульптора и искусствоведа Гавриила Шульца. Встречу приурочили ко дню рождения мастера, награжденного медалями за победу над Германией и доблестный труд в войне.

В зале собрались учащиеся, преподаватели и гости. Они говорили о жизненном пути скульптора, чье творчество до сих пор изучают студенты творческих вузов. Участникам вечера раскрыли малоизвестные страницы его биографии. В годы войны Шульц отложил инструменты и вступил в Ленинградское народное ополчение.

«Гавриил Александрович Шульц — фигура невероятного масштаба. Его творчество стало эталоном для студентов ведущих школ и вузов страны. Нам важно, чтобы дети знали имена выдающихся деятелей искусства, понимали их путь и вдохновлялись их преданностью делу», — отметила депутат Инна Монастырская.

Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений». Депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к России, уважения к ее истории и культуре.