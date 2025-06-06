В школе № 16 микрорайона Дзержинский в Балашихе прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Дню русского языка. Событие собрало жителей округа, представителей администрации, волонтеров, военных, а также почетных гостей: депутата окружного совета Павла Касюлина, оперную певицу Олесю Мирошниченко и заслуженного работника культуры России Марину Чернову.

Павел Касюлин открыл мероприятие. Олеся Мирошниченко, лауреат российских и международных конкурсов и солистка Академии молодых оперных певцов Любови Казарновской, исполнила романс на стихи Пушкина и патриотическую композицию, которые глубоко тронули всех присутствующих. Марина Чернова, кандидат педагогических наук, рассказала о значении творчества Пушкина.

На встрече также обсудили работу волонтерских организаций Балашихи, особо отметив их усилия по сбору и отправке гуманитарной помощи. В завершение Павел Касюлин вручил благодарственные письма и удостоверения сторонникам партии «Единая Россия», а также наградил представителей трудовых династий Филатовых, Абдуллаевых и Черновых-Гириных за вклад в развитие округа.

Такие мероприятия в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи объединяют людей, напоминая о великой истории России и вдохновляя на совместное строительство ее будущего.