День рождения проекта «Добрология» отпраздновали в Лобне

В лицее «Авиатика» прошло мероприятие, посвященное первой годовщине проекта «Добрология». Праздник, названный «Год добрых дел», собрал множество гостей и стал возможностью отпраздновать достижения организации, которая стремится сделать жизнь семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, более насыщенной и радостной.

Основателем и руководителем «Добрологии» является Елена Демчинская, мама четверых детей, которая вдохновилась идеей создания культурного досуга для таких семей.

В рамках деятельности «Добрологии» подопечные могут обратиться за помощью к квалифицированным специалистам — психологам, дефектологам, логопедам — и получить необходимые консультации.

Кроме того, организаторы регулярно проводят семейные фотосессии, мастер-классы для детей и их родителей, походы в театры и музеи, а также конкурсы красоты.

Артисты и творческие коллективы также присоединились к празднику.