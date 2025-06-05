В гимназии № 2 на Школьной улице в Балашихе прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное ко Дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В событии приняли участие депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова, Герой России, подполковник и участник СВО Иван Клещерев, педагоги, волонтеры, военнослужащие и местные жители.

Учитель истории Анна Русских рассказала о жизни и творчестве Александра Пушкина, чьи произведения стали неотъемлемой частью русской культуры.

«6 июня мы отмечаем 226-летие со дня рождения Пушкина. Его называют солнцем русской поэзии, и его творчество живет в сердце каждого россиянина. Сказки, стихи, проза Пушкина — это то, что объединяет нас с детства», — отметила Анна Русских.

В рамках мероприятия также обсудили работу волонтерских организаций Балашихи. Гостей познакомили с их деятельностью, включая сбор и отправку гуманитарной помощи, что подчёркивает важность вклада каждого в общее дело.

Кульминацией встречи стало вручение благодарственных писем и удостоверений сторонникам партии «Единая Россия» от Ивана Клещерева. Особое внимание уделили педагогической династии Ковальчук, чей общий трудовой стаж составляет 93 года. Представители семьи получили благодарственное письмо за выдающийся вклад в образование.

Подобные патриотические мероприятия регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи. Они объединяют жителей разных возрастов, помогая сохранять историческую память, укреплять связь поколений и вдохновлять на участие в развитии родного города и страны