День рождения писателя Бориса Полевого отметили в лицее Химок

В Аэрокосмическом лицее Химок прошла встреча, посвященная 118-летию писателя и военкора Бориса Полевого. Гости вспоминали его биографию и смотрели фильм «Повесть о настоящем человеке».

Встречу организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Участникам рассказали о ключевых этапах жизни фронтового корреспондента.

«Подвиг человека начинается там, где он отказывается сдаваться, несмотря на обстоятельства», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что сохранение исторической памяти формирует уважение к подвигу.

«Важно, чтобы молодые люди не только знали эти истории, но и чувствовали их значимость», — добавила она.

В Химках память о подвигах и силе человеческого духа продолжает жить. Подобные встречи знакомят молодежь с выдающимися личностями и их наследием, вдохновляя на осмысление собственных ориентиров.