День рождения отделения «Молодой гвардии» отметили в Павлово-Посадском

Глава Павловского Посада Денис Семенов отметил наградами участников местного отделения «Молодой гвардии» за их заслуги перед округом. В организации насчитывается более 20 активных участников.

Молодогвардейцы оказывают значительную поддержку военнослужащим, плетя маскировочные сети, собирая «сладкие наборы» и участвуя в формировании и погрузке гуманитарных грузов.

Помимо этого, молодые активисты организуют множество патриотических инициатив, продвигают здоровый и спортивный образ жизни, проводят мастер-классы и субботники, а также мероприятия, направленные на экологическое воспитание. Особое внимание они уделяют старшему поколению, организуя встречи и творческие вечера с долгожителями.

На церемонии награждения Денис Семенов выразил благодарность молодогвардейцам за их вклад в развитие округа.

«Желаю нашей „Гвардейской машине“ приумножить те достижения, которые уже были достигнуты. Уверен, что трудолюбие и опыт помогут реализовать еще более масштабные проекты на территории нашего Павлово-Посадского городского округа!» — отметил он.

Эти награды стали признанием важной роли, которую молодогвардейцы играют в жизни сообщества, и вдохновляют их на дальнейшие достижения и инициативы.

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