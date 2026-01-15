День рождения Московской области отметили в Химках

15 января в школе «Триумф» для школьников, родителей и педагогов проводили викторину. Игра была направлена на поднятия духа здорового соперничества и гордости за малую родину.

По словам муниципального депутата Валентина Герасимова, Московская область — это не просто регион, это один из важнейших драйверов экономики и науки страны. Он также добавил, что горд тем, что Химки вносят огромный вклад в общее развитие Подмосковья, являясь его промышленным, научным и культурным центром.

Участникам мероприятия рассказали об истории и особенностях области, ее роли в истории страны, знаменитых жителях и достопримечательностях. Затем команды сразились в викторине, проявив знания о родном крае.

Муниципальный депутат Инна Монастырская поделилась мыслями о том, что любовь к большой Родине начинается с любви к своему городу и региону.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции защищают интересы страны, особенно важно помнить родную историю, а также воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении», — добавила она.

Патриотическое мероприятие стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что цель программы — объединение поколений вокруг любви к России и к своему городу, а также уважения к истории и культуре страны.