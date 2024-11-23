День рождения «Молодой Гвардии» отметили в Воскресенске

В этом году общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» отмечает 19-летие. Эта важная дата подчеркивает значимость работы организации, которая за почти два десятилетия реализовала множество инициатив и социальных проектов.

В честь празднования дня рождения молодогвардейцы городского округа Воскресенск пригласили главу округа и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина в Общественную приемную партии. Активисты вручили ему памятную открытку от регионального штаба и символ организации — плюшевого мишку.

Алексей Малкин отметил, что «Молодая Гвардия» по праву считается младшим поколением «Единой России», и именно от ее активистов во многом зависит будущее нашей страны. Он выразил благодарность воскресенским молодогвардейцам за их добрые дела и неравнодушие.

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