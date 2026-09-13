День рождения МФЦ отметили в Балашихе

В Балашихе отмечают день рождения первого в Подмосковье многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Его открыли в сентябре 2009 года.

С тех пор возможности для жителей значительно расширились: сейчас большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в режиме «одного окна» либо полностью в электронном формате. Из более чем 400 государственных услуг большая часть уже доступна онлайн. Самыми востребованными остаются оформление социальных карт, льгот, временных проездных билетов, а также меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Специалисты МФЦ продолжают оказывать индивидуальную помощь тем, кому требуется личное сопровождение при работе с электронными сервисами или нужно предоставить оригиналы документов.

«На сегодняшний день в регионе работают 119 многофункциональных центров и 93 территориальных обособленных структурных подразделения. При этом значительная часть услуг переходит в цифровой формат, жителям зачастую не нужно лично приходить в центр — достаточно подать заявление онлайн», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Узнать актуальный график работы ближайшего отделения МФЦ, проверить статус готовности документов или записаться на прием заранее можно через чат-бот МФЦ Подмосковья в мессенджере МАКС.