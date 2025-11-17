День рождения Деда Мороза отметят в Центральном парке Ногинска

Предстоящая неделя в Богородских парках обещает быть насыщенной. Там состоятся различные спортивные и развлекательные мероприятия.

В понедельник и среду в 17:00 в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры. Во вторник и четверг в 17:00 состоятся тренировки по основам спортивно-бального танца для людей элегантного возраста.

Во вторник в Центральном парке с большим размахом отметят День рождения Деда Мороза. В 17.30 в камерном зале пройдет творческий мастер-класс «Подарок Деду Морозу», а в 18.00 на сцене развернется сказочное театрализованное представление с участием главного зимнего волшебника и его помощников.

В среду юных гостей приглашает Глуховский парк. В 17.00 в павильоне состоится игровой мастер-класс «Стройка». В четверг в 17:00 в камерный зал Центрального парка приглашают самых смелых и активных на командную игру «Челлендж-шоу».

В пятницу в 17.00 в Центральном парке возле сцены стартует пиратский квест. В этот же день в 11.00 в Глуховском парке и в 13.00 в Центральном парке состоятся занятия по северной ходьбе.

В субботу в 9:00 в Центральном парке состоится легкоатлетический забег движения «5 верст»,. В 10.00 и 11.00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу. А в 12:00 Глуховский, Центральный и парк «Липовая аллея» приглашают на детские игровые и творческие программы системного расписания.

В воскресенье в 12:00 детские игровые и творческие программы будут организованы в Центральном, Глуховском и парке «Роща». Неделя завершится концертной программой «Песни советской эстрады» в исполнении московского дуэта «Огонек» в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная». Начало в 16.00 в камерном зале Центрального парка.