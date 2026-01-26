День российского студенчества отметили в парках Лобни

В Лобне широко отметили День российского студенчества, организовав для молодежи серию праздничных мероприятий. Основные события развернулись в Центральном парке, где прошли спортивные состязания на льду, интеллектуальные игры и тематическая дискотека.

Несмотря на сильный мороз, праздник собрал большое количество гостей. Для них были подготовлены соревнования на коньках, интеллектуальная игра «Хочу все знать», посиделки у костра и ледовая дискотека «Полярное сияние». В завершение программы среди участников разыграли три сертификата на пиццу и три — в книжный магазин. Параллельно Центр детских и молодежных инициатив «Шанс» в рамках проекта «Зачетный парк» провел квиз «Счастливый билет» на темы зимы, Нового года и студенчества. Победители интеллектуальной битвы получили звание самых эрудированных и сертификаты на бесплатный прокат коньков.

Также в лофте Лобненского лесопарка состоялся тематический кинопоказ фильмов «Улыбка Мона Лизы» и «Блондинка в законе». В школах округа прошли профориентационные встречи: в СОШ № 4 в рамках акции «Шаг в студенчество» выпускники-первокурсники поделились со старшеклассниками опытом выбора профессии и секретами успешной подготовки к экзаменам.