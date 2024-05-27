День российского предпринимательства отметят в Лобне

В городском округе Лобня, 31 мая, пройдет стратегическая сессия для бизнеса. Ее организуют совместно с правительством региона и торгово-промышленной палатой.

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства. Глава Лобни Анна Кротова отметила, что местные представители бизнеса создают рабочие места для наших жителей и способствуют наполнению бюджета.

Напомним, что в Лобне зарегистрировано 794 компании, из которых 60 занимаются производством, а 734 работают в сфере торговли и услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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