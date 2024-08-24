День государственного флага отметили у стелы кораблю «Орел» в Луховицах

День государственного флага отметили в селе Дединово городского округа Луховицы. Праздник прошел у стелы военному кораблю «Орел». На нем впервые подняли триколор в 1669 году.

«Голландцы, когда приехали в Россию строить корабли, подали роспись царю Алексею Михайловичу. В этой росписи излагали следующее: „Великий государь, корабль должен ходить под флагом. Обычно бывает, какого государства корабль, такого государства и флаг, а цветами великий государь укажет“. Великий государь указал выделить материю трех цветов — белую, синюю и красную», — рассказал краевед Сергей Кочетков.

Первый военный корабль с российским триколором «Орел» спустили на воду более трех веков назад.

Активисты партии «Единая Россия» и общественной организации «Молодая гвардия» развернули флаг площадью около 200 квадратных метров. Волонтеры раздали ленты с триколором и рассказали о значении цветов.

«Флаг — это то, что нас объединяет; то, что делает нас сильнее. Единение позволяет брать все новые высоты, побеждать по всем направлениям. Конечно, для нас это очень значимый праздник», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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