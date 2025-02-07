День российского бизнес-образования отметили в Подмосковье

День российского бизнес-образования отмечают 7 февраля. Дата выбрана не случайно, так как традиционно в начале года планируются и запускаются новые проекты. В честь этого события в Подмосковье прошла стратегическая сессия, участниками которой стали 300 студентов Российском университете кооперации.

«Мы регулярно организовываем для нашей молодежи образовательные мероприятия по разным направлениям. Сегодня в День российского бизнес-образования ребята познакомились с современными трендами в предпринимательстве, узнали, как построить бизнес уже во время учебы и смогли задать экспертам свои вопросы», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед студентами выступили эксперты — заместитель директора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов и основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Данил Рындевич.

Бениаминов поделился со студентами опытом открытия бизнеса. По его словам, не следует заниматься делом в той области, в которой человек не разбирается. Сперва необходимо погрузиться в сферу, изучить ее особенности, а уже после этого думать об открытии собственного бизнеса.