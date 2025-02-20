День российских студенческих отрядов отметили в Подмосковье

В Мытищах отметили День российских студенческих отрядов. Мероприятие прошло в пространстве «СО.здание», где для молодежи организовали мастер-классы, посвященные Году защитника Отечества, награждение активистов и круглый стол с участием студентов, работодателей и властей.

День РСО совпал с годовщиной открытия Дома студенческих отрядов Московской области в 2023 году. С тех пор это место стало центром притяжения для молодых людей, которые планируют развитие студенческих отрядов.

«День Российских студенческих отрядов — это не просто праздник, а знаковое событие, которое объединяет тысячи молодых людей по всей стране. Он символизирует преемственность поколений, силу единства и стремление к развитию. Мы продолжаем традиции, укрепляем связь между поколениями и создаем новые возможности для молодежи», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Активисты получили благодарности за вклад в развитие студенческих отрядов от главы Мытищ, Министерства информации и молодежной политики, Мособлдумы и Российских студенческих отрядов. Помимо этого, в рамках Года защитника Отечества участники сделали окопные свечи и написали письма солдатам, находящимся в зоне СВО.