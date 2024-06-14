День России отметили на аэродроме Волосово в Чехове

Военно-патриотический праздник в честь Дня России прошел на аэродроме Волосово в городском округе Чехов. Опытные парашютисты выполнили показательные прыжки с флагами.

Самолет ДОСААФ России Ан-2 достиг высоты 1200 метров и профессионалы парашютного спорта начали показательное выступление. Они прыгнули и развернули в воздухе девять флагов. Эмблему местного аэроклуба пронес Сергей Якунин. Для него это уже 3865-й прыжок.

Показательные прыжки на аэродроме Волосово — это часть программы военно-патриотического праздника ко Дню России.

«Самое важное в нашей стране — это люди, которые куют многовековую историю. Это ученые, это врачи, медики, это деятели культуры и, конечно же, наши военные, которые на протяжении веков защищали и отстаивали суверенитет нашей страны», — отметил глава городского округа Михаил Собакин.

Главе вручили орден в честь 95-летия ДОСААФ. Такую же награду получили инструкторы, которые ежедневно тренируют десятки любителей и спортсменов парашютного спорта.