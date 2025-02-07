07 февраля 2025 11:42 День разгрома немецких войск в Сталинградской битве отметили в Красногорске 0 0 0 Фото: Телеканал 360 Подмосковье

Красногорск

История

Великая Отечественная война

Торжественное мероприятие, приуроченное к этой важной дате, прошло во Дворце культуры «Подмосковье». В зале собрались школьники, участники патриотических отрядов Красногорска, представители ветеранских организаций и литературного объединения «Звонкая строка».

На мероприятие пришло более 100 юнармейцев из школ и гимназий округа. Организаторы подготовили для них лекцию об этапах Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны, ее исторической важности и великих подвигах защитников города.

Выступили на встрече поэты и артисты Красногорска. В их исполнении прозвучали стихи о войне и песни военных лет.

Такие мероприятия помогают молодежи осознать, что любовь к Родине и готовность ее защищать — вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение.