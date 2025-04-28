День работников скорой помощи отметили в Павловском Посаде

С профессиональным праздником медиков поздравили заместитель главы округа Светлана Аргунова и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Золина. Они пожелали сотрудникам скорой помощи крепкого здоровья, бодрости духа, благодарных и отзывчивых пациентов.

На станции скорой помощи в Павлово-Посадском городском округе трудятся семь круглосуточных бригад. В штате 69 медицинских работников, в том числе три врача, 66 фельдшеров и 36 водителей. Ежедневно медики обслуживают до 100 вызовов.

День работника скорой медицинской помощи в России отмечают 28 апреля. Праздник учрежден 2020 году. В этот день врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей благодарят за самоотверженность и терпение, а также за профессионализм, мужество, выдержку и большое милосердие.

В Подмосковье работают 56 подстанций и 90 постов скорой помощи, где трудятся более 10 тысяч человек. В составе выездных бригад — 700 врачей, 3,8 тысячи фельдшеров, 800 медсестер и медбратьев.