День работников сельского хозяйства отметили в Луховицах

В Луховицах отметили День работников сельского хозяйства. Округ считается аграрной столицей Подмосковья. В этом году муниципалитет стал первым по урожаю зерновых и масленичных культур.

В Луховицах работают 16 сельхозпредприятий и более 50 крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году округ стал лидером по валовому сбору масличных культур — урожайность составила 34 тысячи тонн. По посевным площадям округ входит в тройку лидеров в Подмосковье. Аграрии вырастили 36,5 тысяч тонн овощей, из которых 23 тысячи тонн — знаменитые луховицкие огурцы.

«В производстве овощей закрытого грунта планируется серьезный инвестиционный проект. Приятно, что восстановился наш мукомольный завод, который в недавнем прошлом гремел на всю страну. Надеюсь, эта славная традиция будет продолжена. Очень много фермеров приходят, спрос на экологически чистую, домашнюю продукцию растет, и приходят люди в эту сферу», — отметил глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.

Сельхозпредприятия насчитывают 11 тысяч голов крупного рогатого скота. В сутки буренки дают 110 тонн молока. Основной производитель — племенной завод «Пойма».

«Для нашего предприятия год оказался рекордным. Мы ожидаем надои 10 600 килограммов молока на фуражную корову и плановое производство молока достигли 30 тысяч — это рекорд для нашего предприятия и для Луховицкого района», — уточнил директор завода «Пойма» Анатолий Анисимов.