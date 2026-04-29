День работника скорой помощи отметили в Балашихе

Депутаты Московской областной Думы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин, а также депутат Совета депутатов округа Николай Говричев поздравили сотрудников службы. Профессиональный праздник отмечается 28 апреля.

«Это очень важная и ответственная работа. От ваших действий зависят здоровье и жизнь людей, и вы ежедневно подтверждаете высокий уровень профессионализма и самоотдачи», — отметил Владимир Шапкин.

Поздравления прозвучали в адрес фельдшеров, врачей, медицинских сестер, санитаров и водителей — всех, кто обеспечивает бесперебойную работу экстренной службы округа.

«В этот день мы поздравляем всех, кто стоит на передовой медицины. Благодарю за самоотверженность, выдержку, мужество, терпение и профессионализм. Именно сотрудники скорой первыми приходят на помощь нашим гражданам», — подчеркнул Тарас Ефимов.

В муниципалитете ведется системная работа по привлечению новых специалистов в медицинские учреждения. Для врачей предусмотрены социальная ипотека, компенсации аренды жилья, выплаты и надбавки, а также внеочередное предоставление мест в детских садах.

«Сегодня в регионе при поддержке „Единой России“ последовательно развивается система социальной поддержки медицинских работников. В Балашихе с 2023 года действует единовременная выплата при трудоустройстве сотрудников поликлинического звена — 200 тысяч рублей. Этой мерой уже воспользовались более 100 специалистов», — рассказал Николай Говричев.

Поддержка специалистов и модернизация медицинской системы остаются приоритетными направлениями Народной программы партии. Привлечение кадров и создание комфортных условий для работы напрямую влияет на качество и доступность здравоохранения для жителей округа.