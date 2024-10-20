День работника сельского хозяйства отметили в Солнечногорске

В коворкинг-центре Солнечногорска отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик поздравил сотрудников ветеринарной станции, фермеров и сельхозпроизводителей с их с профессиональным праздником. На мероприятии обсудили основные меры поддержки, реализуемые в Подмосковье.

В 2024 году были введены в оборот более 111 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Приглашенные фермеры и владельцы питомников смогли поделиться своим опытом, а также задать интересующие вопросы. Больше всех гостей интересовало как земли сельхозназначения перевести из одной категории в другую, как получить субсидии на расширение и закупку оборудования, а также где взять недостающих сотрудников.

«Несмотря на то, что Солнечногорск не относится к муниципалитетам, где сельскохозяйственная отрасль играет ключевую роль в экономике, округ может гордиться своими достижениями. В этом году зарегистрировано более 50 новых крестьянско-фермерских хозяйств, а объемы производства выросли на 10%», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

На мероприятии отметили передовиков благодарственными письмами от главы г. о. Солнечногорск Константина Михалькова, а депутат Татьяна Дворядкина поздравила собравшихся от Совета депутатов.

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