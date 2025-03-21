День работника культуры отметят в ДК имени Воровского в Раменском 28 марта

Во ДК имени Воровского пройдет мероприятие «Культура для своих» 28 марта в 15:00. Гости будут чествовать Театр воинских искусств «Белый лотос» из Мариуполя.

Организаторы мероприятия отметили, что культура всегда отражала дух народа, мощь и сплоченность. Нынешние работники Раменского муниципального округа преданы своему призванию, поддерживают патриотизм и вложили много сил в помощь защитникам России. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь.

Праздник, который состоится 28 марта, как раз направлен на то, чтобы поддержать военнослужащих. На мероприятии будут чествовать Театр воинских искусств «Белый лотос» из Мариуполя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.