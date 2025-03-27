День работника культуры отметили в музее ВВС в Лосино-Петровском

Торжественное мероприятие в музее Военно-воздушных сил для работников культуры организовали партийцы «Единой России» в Лосино-Петровском. Мероприятие прошло в рамках проекта «Культура малой родины».

На мероприятие пригласили почетных гостей, в том числе заместителя главы Валентину Тропанец и исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Вячеслава Градина. Они поздравили работников культуры и вручили им благодарственные письма.

«Культура — это фундамент нашей национальной идентичности. Благодаря вашей работе сохраняются традиции, воспитывается молодежь и укрепляется единство народа», — отметил Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Культура малой родины».

Особые слова признательности прозвучали в адрес коллективов городской библиотеки, Дома культуры «Октябрь», Биокомбинатовской централизованной клубной системы, Детской школы школы искусств и Дирекции парков в Лосино-Петровском.

Вячеслав Градин отметил труд руководителей и сотрудников учреждений, их профессионализм и творческий подход. Праздничную программу дополнили выступления местных артистов. Завершилось мероприятие экскурсией по музею Военно-воздушных сил России. Гости узнали об истории авиации и героических страницах отечественной науки.