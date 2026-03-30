День птиц отметят в парках Коломны и Озер 1 апреля

В среду в парке Мира, сквере имени Зайцева и парке «Сосновый бор» в Озерах запланированы мастер-класс «Птицы весны» и тематические викторины. В Непецинском парке интерактивная программа «Пернатые в парке» состоится в субботу.

Также на этой неделе в общественных пространствах округа пройдут спортивные мероприятия. В понедельник в сквере имени Зайцева состоится разминка и тренировка, в парке «Сосновый бор» — пробежка. Во вторник в парке Мира пройдет тренировка по общей физической подготовке. В воскресенье в «Сосновом бору» запланирован забег здоровья, а в субботу в парке Мира — традиционный забег на дистанцию пять километров.