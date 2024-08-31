День проверки здоровья пройдет в Центральном парке Лобни 31 августа

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Лобни смогут пройти обследование в Центральном парке Лобни 31 августа с 9:00 до 14:00. Врачи проверят основные показатели и напишут рекомендации.

Пациенты смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также пройти электрокардиографию. Терапевт выдаст рекомендации и отправит на дополнительное обследование по показателям здоровья.

Помимо этого, пройдет вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Центральный парк преобразился этим летом в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь появились безбарьерная входная группа, сцена с трибунами, аттракционы и павильон-кафе, а также детская площадка, спортивные зоны и велодорожки.

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