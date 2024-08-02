«День проверки здоровья» пройдет в центральном парке Лобни 3 августа

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Врачи больницы городского округа Лобня организуют «День проверки здоровья», который состоится 3 августа в центральном парке. Мероприятие пройдет в формате выездной диспансеризации.

Жители смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также проконсультироваться у терапевта. Для получения максимально точных результатов анализов рекомендуется сдавать их натощак. Акция пройдет с 9:00 до 14:00.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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