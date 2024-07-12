День проверки здоровья для жителей Лобни пройдет в парке Киово

Лобненская больница проведет выездную диспансеризацию для горожан. Мероприятие пройдет в парке Киово 13 июля.

Диспансеризация пройдет с 9:00 до 14:00. В парке Киово откроется передвижной пункт, где жители смогут пройди необходимые обследования, сдать общий и биохимический анализ крови и получить консультацию терапевта.

Проверить здоровье могут горожане старше 18 лет. Врачи рекомендуют проходить обследование натощак. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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