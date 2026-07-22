День профилактики прошел в детском лагере «Ромашка» в Подольске

В мероприятии приняли участие 130 детей из пяти отрядов. Для ребят организовали пять тематических площадок, где выступили представители различных служб.

Сотрудники полиции рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. Инспекторы ГАИ напомнили о безопасности на дорогах в летний период и раздали тематические памятки. Представители МЧС провели занятие «Осторожно, огонь!».

Специалисты Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи вместе с представителем комиссии по делам несовершеннолетних обсудили с детьми правила безопасности на железной дороге и административные правонарушения. Кроме того, для ребят провела занятия по формированию групповой сплоченности педагог-психолог.

Такие встречи проходят в «Ромашке» каждую смену и помогают детям закрепить знания о безопасном поведении в различных жизненных ситуациях.