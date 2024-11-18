День призывника отметили в Музее войск ПВО в Балашихе

«День призывника — традиционное общероссийское мероприятие, на которое приглашаются молодые люди, которые в ближайшие дни уходят в армию выполнять свой мужской воинский долг, а также школьники старших классов, которым также это предстоит в недалеком будущем. Такие встречи крайне важны, потому что позволяют молодежи осознать свою ответственность перед страной и близкими по защите родины, особенно с учетом сложных условий, с которыми столкнулась Россия сейчас», — отметил Юрий Кнутов.

Григорий Кобылин окончил Балашихинский техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Ему исполнилось 20 лет, и вскоре его призовут на службу. Он надеется, что знания, полученные в образовательном учреждении, пригодятся ему в армии.

«У меня была отсрочка на время учебы, а теперь пришла повестка, и я принял для себя решение пойти служить. Механики всегда нужны при обслуживании автомобильной техники. Надеюсь, и я буду полезен», — поделился Григорий Кобылкин.

Всероссийский день призывника установлен в 1992 году и отмечается 15 ноября. Призыв на срочную службу в России проводится два раза в год. С 2008 года срок сократили до 12 месяцев. Осенняя кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря.

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