День православной молодежи отметили в Серпухове

Серпуховское благочиние встретило День православной молодежи необычным форматом — квест-игрой «Шагаем по Занарью». Три команды, в которые вошли студенты Серпуховского колледжа, воспитанники «Эффективной школы» и подопечные Центра помощи семьям, отправились в путешествие по старинным храмам округа.

Участники посетили Спасский, Сретенский храмы и храм Николы в Бутках. Им предстояло выполнить задания, связанные с архитектурой, краеведением и православной культурой. Отдельной точкой притяжения стали мастер-классы по колокольному звону и церковному пению — каждый желающий мог попробовать себя в роли звонаря и прикоснуться к богослужебной традиции.

Завершилась встреча чаепитием в школе № 16, где подвели итоги квеста. Все команды получили грамоты и памятные сувениры.

«Важно, что именно в таком непосредственном, живом общении передаются традиции, формируется понимание веры и уважение к истории. Подобные встречи показывают: церковь открыта, а православная культура и история родного края могут быть интересными и доступными для молодежи», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.