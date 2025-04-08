День православной книги отметили в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Посвященное празднику мероприятие прошло в доме культуры «Филимоновский» 7 апреля. В нем приняли участие представители администрации, духовенства и общественности Павловского Посада.

Со сцены прозвучали добрые слова благодарности за взаимовыручку и помощь, оказываемые в нужные моменты. Участников праздничного мероприятия приветствовали заместитель главы городского округа Светлана Аргунова, благочинный Павлово-Посадского церковного округа отец Александр и депутат Московской областной думы Линара Самединова.

Самых активных жителей муниципалитета отметили за добросовестный труд во благо православной веры заслуженными наградами.

Учеников воскресной школы Храма Казанской иконы божией матери подготовили подарок для гостей мероприятия. Ребята показали спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова.