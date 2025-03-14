День православной книги отметили в библиотеке в Лобне

День православной книги отмечается в России 14 марта. К празднику приурочили литературный интерактив, который организовали в Краснополянской библиотеке.

В мероприятии приняли участие ученики средней школы № 6 имени Вячеслава Сахнова. Юные читатели ознакомились с обширной тематической выставкой книг, посвященной православной тематике.

Настоятель Михаило-Архангельского храма в Пучках иерей Кирилл Сушков рассказал ребятам о самых нужных книгах для богослужения, подчеркнув важность духовного чтения. Певчие храма исполнили старинный напев из Псалтири.

Также в рамках мероприятия прошла познавательная блиц-викторина «Что мы знаем о Книге книг?». Победителей наградили изданиями от храма Архангела Михаила и библиотеки. Кроме того, четвероклассник Никита Шалунов получил в подарок коллекционное издание Библии за активное участие в чтении православной литературы.