День православной книги отметили в Балашихе

День православной книги под названием «Православная книга — символ русской культуры» прошел в Федурновской сельской библиотеке совместно с Воскресной школой Веры, Надежды и Любови деревни Федурново. Мероприятие собрало жителей и гостей деревни, желающих глубже познакомиться с историей и значением православной литературы.

Сотрудники библиотеки рассказали о происхождении праздника, установленного в 2010 году в честь издания первой на Руси печатной книги «Апостол» диаконом Иваном Федоровым 14 марта 1564 года. Это событие стало отправной точкой для развития православного книгоиздания в России.

Настоятель храма отец Вячеслав Радченко преподнес библиотеке новые православные книги, обогатив фонд учреждения. Воспитанники воскресной школы прочитали стихи о любви к Родине, а члены творческого объединения «Акарель» представили свои стихотворения православного содержания. Музыкальным подарком стали песни в исполнении вокальной группы храма «Молодушечки».