День пожилого человека отметили в Одинцове

Более 700 участников проекта «Активное долголетие» из девяти округов Московской области стали частью грандиозного события в Одинцове. Спортивный праздник в честь Дня пожилого человека прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.

Для гостей работали различные мастер-классы — от медитативного тайцзицюань до креативного граффити, творческие станции — рисование, рукоделие и даже плетение маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции, ярмарка handmade-изделий от талантливых рукодельниц проекта, зажигательные выступления кавер-группы «Стиляги».

Главным событием стала оздоровительная зарядка с Владимиром Плетневым — создателем уникальной системы «Оздоровительной и адаптивной физической культуры». После активной программы участников ждал обед от полевой кухни и чаепитие.