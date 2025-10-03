День пожилого человека отметили в Чехове
1 октября традиционно отмечается праздник, посвященный пожилым людям, которые хранят семейные традиции, передают жизненный опыт и мудрость. Глава муниципального округа Михаил Собакин поздравил ветеранов и старшее поколение.
Праздничный концерт для пенсионеров Чехова прошел на сцене Дворца культуры «Дружба» 1 октября. В этот же день праздничные мероприятия провели в Домах культуры «Современник», «Меридиан», «Фортуна», «Родник» и «Полет», а 2 октября — в «Орбите».
«Этот день стал символом глубокого уважения и благодарности к людям старшего возраста, чье трудолюбие, мудрость и жизненный опыт являются ценнейшим достоянием нашего общества. Все они внесли огромный вклад в развитие нашей Родины, нашего Подмосковья и нашего Чехова, создав основу благополучия сегодняшней молодежи и будущих поколений. Наши ветераны и сегодня активно участвуют в жизни округа, помогая делать его лучше. Благодаря их примеру и поддержке наше подрастающее поколение добивается успехов в образовании спорте и культуре. У нас много жителей, имеющих заслуженные звания и награды. Именно на их достижениях, трудолюбии и мастерстве развивается и воспитывается подрастающее поколение, формируются правильные семейные ценности», — отметил Михаил Собакин.
Недавно в Чехове прошло чествование юбиляров совместной жизни. Это супружеские пары, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет, сохранив любовь и взаимопонимание. Все они подают молодежи пример крепкой семьи, формируют здоровые моральные ценности.
«Сегодня мы говорим о том, что возраст — это всего лишь летоисчисление. При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева у нас в округе с 2019 года действует клуб „Активное долголетие“, в котором сейчас почти 6 тысяч участников, поддерживающих активный образ жизни», — подчеркнул глава округа.