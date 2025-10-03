День пожилого человека отметили в Чехове

Праздничный концерт для пенсионеров Чехова прошел на сцене Дворца культуры «Дружба» 1 октября. В этот же день праздничные мероприятия провели в Домах культуры «Современник», «Меридиан», «Фортуна», «Родник» и «Полет», а 2 октября — в «Орбите».

«Этот день стал символом глубокого уважения и благодарности к людям старшего возраста, чье трудолюбие, мудрость и жизненный опыт являются ценнейшим достоянием нашего общества. Все они внесли огромный вклад в развитие нашей Родины, нашего Подмосковья и нашего Чехова, создав основу благополучия сегодняшней молодежи и будущих поколений. Наши ветераны и сегодня активно участвуют в жизни округа, помогая делать его лучше. Благодаря их примеру и поддержке наше подрастающее поколение добивается успехов в образовании спорте и культуре. У нас много жителей, имеющих заслуженные звания и награды. Именно на их достижениях, трудолюбии и мастерстве развивается и воспитывается подрастающее поколение, формируются правильные семейные ценности», — отметил Михаил Собакин.