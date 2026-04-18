День пожарной охраны отметили в Подольске

Перед зданием дворца развернули выставку техники. Гости увидели современные машины и уникальный экспонат — автомобиль АЦ на базе ЗиЛ-130. Эту модель выпустили еще в советское время, и она до сих пор несет боевое дежурство.

«В подольском гарнизоне она единственная. У нас макет такой техники находится на постаменте, а эта до сих пор на боевом дежурстве», — рассказал начальник специальной ПСЧ № 29 Максим Сорокин.

По словам начальника подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Тихонова, в составе гарнизона насчитывается 111 частей разных ведомств.

«Разные формы собственности, но объединены в один гарнизон», — пояснил Тихонов.

Он добавил: «Я считаю, что если мы спасли хотя бы одну человеческую жизнь, лично я, то значит я прожил свою жизнь не зря».

На выставке также представили роботизированный аппарат для разведки. Устройство может исследовать местность на расстоянии до километра по прямой при управлении с пульта. Если использовать кабель, дистанция достигает 200 метров. Техника помогает не только тушить пожары, но и предотвращать возгорания.

Заместитель главы Подольска Игорь Семенов поздравил собравшихся и обратился к пожарным.

«Вы — люди смелой, благородной профессии. Вы всегда приходите на помощь людям, охраняете их здоровье, жизнь, имущество. Людям всегда важно знать, что кто-то рядом и не оставит их один на один с бедой», — сказал Семенов.

В зале присутствовали ученики кадетских классов при МЧС.

«Учусь я в кадетском классе, потому что для меня это особая честь. Я считаю, что пожарные — это очень высокие люди, которых нужно уважать обязательно», — отметила учащаяся школы № 24 Елизавета Рожок.

С начала года подольские спасатели вывели из огня 164 человека, включая девять детей. Для сравнения: за весь прошлый год они спасли 32 жителя. Эвакуированы почти 2400 человек, из них 545 несовершеннолетних. Каждый из сотрудников выбрал эту профессию осознанно и продолжает спасать жизни без выходных.