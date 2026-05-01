День пожарной охраны отметили в Можайске

На губернаторской площади у Дворца спорта «Багратион» 30 апреля состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню пожарной охраны. Организаторы сделали акцент на практическую и просветительскую часть: для жителей и гостей округа развернули выставку профильной техники, организовали мастер-классы от действующих огнеборцев.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу майор внутренней службы МЧС России Вячеслав Завьялов сказал: «Сегодня мы отмечаем годовщину со дня образования пожарной охраны. В этот день мы решили организовать выставку для детей и взрослых Можайского округа».

Всего площадку посетили порядка 500 жителей и гостей Можайского округа. Дети и взрослые с большим интересом осматривали рабочую технику, представленную сотрудниками «Мособлпожспас», лесной охраны, пожарно-спасательной части и других профильных служб.

В мероприятии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев и его заместитель Мария Азаренкова. Для гостей организовали интерактивные зоны: каждый желающий мог примерить боевую форму пожарных, познакомиться с их инструментами, а также самостоятельно попробовать подать воду через напорный рукав. Кульминацией мероприятия стали показательные выступления, в ходе которых огнеборцы продемонстрировали алгоритм отработки чрезвычайных ситуаций в закрытом пространстве.

Учащийся гимназии № 4 Можайского округа Никита поделился впечатлениями: «Мне все очень понравилось. Это интересное и детализированное мероприятие, с радостью приду в следующем году еще раз».