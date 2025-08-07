День пожарной безопасности прошел в летнем лагере в Зарайске

Мероприятие состоялось в летнем палаточном полевом военно-патриотическом лагере «Пересвет», расположенном в деревне Рожново. Для воспитанников и персонала провели тренировку по эвакуации, а также беседу о правилах пожарной безопасности.

День пожарной безопасности организовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу совместно с личным составом ТУ № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас». Ребят познакомили с правилами безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Воспитанникам лагеря продемонстрировали пожарную технику и дали возможность примерить боевую экипировку. Дети с удовольствием поучаствовали в играх «Пожарные крестики-нолики» и «Пожарные шашки». Зажигательную атмосферу создавала ростовая кукла «Огнетушитель», что добавила всем участникам хорошего настроения.

Такие мероприятия не только помогают ребятам усвоить важные правила безопасности, но и развивают их патриотические чувства, формируя ответственное отношение к своей безопасности и безопасности окружающих.