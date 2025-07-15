День пожарной безопасности прошел в лагере «Осетр» в Зарайске

Увлекательное обучающее мероприятие объединило юных воспитанников лагеря и профессионалов из различных служб экстренного реагирования. Сотрудники Главного управления МЧС, лесничества, Мособллеса и добровольной пожарной охраны познакомили ребят с основными правилами безопасности.

Дети с интересом рассматривали пожарную технику, изучали устройства и инструменты, которые специалисты используют для спасения жизней и предотвращения несчастных случаев. Все желающие попробовали себя в роли пожарного, примерив настоящую экипировку: защитные костюмы, шлемы и кислородные маски.

Опытные спасатели поделились с воспитанниками лагеря полезными советами о том, как правильно вести себя в экстремальной ситуации. Ребята задали специалистам множество вопросов и услышали занимательные рассказы из личного опыта сотрудников чрезвычайной службы.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что обучение правилам безопасности проходит регулярно во всех оздоровительных организациях Подмосковья. «Эта работа очень важна для защиты детей от возможных рисков и опасностей», — подчеркнул руководитель муниципалитета.