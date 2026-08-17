День пожарной безопасности прошел в деревне Щельпино в Воскресенске

В деревне Щельпино городского округа Воскресенск сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с ТУ № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели День пожарной безопасности. Мероприятие было направлено на повышение уровня осведомленности жителей о правилах противопожарной безопасности и действиях в экстренных ситуациях.

В ходе встречи специалисты продемонстрировали комплектацию пожарного автомобиля, подробно рассказав о техническом оснащении машины, которая первой прибывает на вызов. Кульминацией программы стала практическая часть: все желающие смогли подержать пожарный ствол и поработать с водой, что позволило наглядно закрепить полученные знания и сделать обучение более увлекательным, особенно для юных участников.

Отдельное внимание было уделено профилактике пожаров в быту. Жителям подробно разъяснили принцип работы автономных домовых пожарных извещателей, подчеркнув значимость этих устройств для своевременного обнаружения возгорания и защиты жилья, имущества и, главное, человеческих жизней.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают не только получить новые знания, но и сформировать правильные привычки: вовремя замечать опасность и грамотно действовать в чрезвычайной ситуации.

Напоминаем жителям: при любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номерам «112» и «101». Соблюдение правил пожарной безопасности и своевременное обращение в экстренные службы — залог безопасности каждого дома и всей территории округа.