День пожарной безопасности прошел в Чехове

Мероприятие началось с тренировочной эвакуации. Затем в актовом зале для медицинских работников и пациентов показали видеоролики о действиях при пожаре и правилах эксплуатации пиротехнических изделий. Специалисты объяснили, чем опасен огонь, как предотвратить возгорания и что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе беседы со спасателем ребята не только закрепили знания, отвечая на вопросы, но и узнали, как пользоваться огнетушителем.

Самой интересной частью для детей стала интерактивная выставка, на которой представили снаряжение, оборудование и технику, которая ежедневно помогает предотвращать пожары и спасать жизни. Пожарные продемонстрировали комплекс БПЛА, который помогает в поисках пострадавших, предназначен для непосредственного тушения огня и помощи при эвакуации.